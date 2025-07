Virgin River rinnovata per un' ottava stagione prima del debutto della settima

Preparati a immergerti ancora una volta nell’incantevole mondo di Virgin River: la serie romantica, amatissima dai fan, si rinnova con un’ottava stagione prima del debutto della settima. Basata sui romanzi di Robyn Carr, questa storia toccante si conferma uno dei successi più duraturi di Netflix, raggiungendo un primato importante: è la serie scripted più longeva della piattaforma. La magia di Virgin River continua a conquistarci, e il meglio deve ancora venire.

