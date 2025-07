Virgin River | Netflix rinnova la serie per un’ottava stagione prima dell’uscita della settima

Virgin River conquista il cuore degli spettatori e Netflix risponde con un annuncio straordinario: la serie è stata rinnovata per un’ottava stagione prima ancora dell’uscita della settima, prevista per il quarto trimestre del 2025. Un record che testimonia l’amore del pubblico e la fiducia del colosso dello streaming nel successo continuo di questa saga emozionante. La magia di Virgin River sembra destinata a proseguire ancora a lungo...

