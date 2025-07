Vip Master 2025 Milano Marittima | vigilia con tanti big al Paparazzi

L’atmosfera è calda e carica di entusiasmo a Milano Marittima, dove la vigilia del Vip Master 2025 sta vivendo momenti di grande buzz e anticipazione. Tra selfie, battute e incontri esclusivi con grandi nomi dello sport e dello spettacolo, il clima è già da vera festa. Tanti vip sono già pronti a scendere in campo, portando con sé un mix di eleganza, simpatia e tanta voglia di divertirsi. E questa è solo l’inizio di un evento indimenticabile…

“Francesco Acerbi dell’Inter ha detto che non mi prende a botte perché sono bravo”: il simpatico grido di battaglia, direttamente dai social, del noto uomo di sport abruzzese e collezionista di foto Gianni Colaiocco, presente in queste ore (in versione relax e svago) a Milano Marittima. Battute a parte, andiamo per ordine e scopriamo come sta andando (in queste ore) l’attesissima vigilia del Vip Master 2025. Ebbene sì, tanti vip sono già ‘sbarcati’, tra ieri e stamattina, al Paparazzi di Milano Marittima: un lungo serpentone colorato di personaggi illustri dello showbiz, dello sport e della tv all’evento top dell’estate romagnola, il Vip Master 2025 Milano Marittima. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it