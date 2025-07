Vip Master 2025 Milano Marittima | al Paparazzi Acerbi Tacconi e Boldi

L’attesa per il Vip Master 2025 a Milano Marittima sta raggiungendo il suo apice, tra sorrisi, incontri e sorprese. I vip si stanno già affollando al Paparazzi, tra battute memorabili come quella di Francesco Acerbi, che scherza sul suo rapporto con i media. Ma cosa ci riserva questa attesissima manifestazione? Scopriamo insieme le ultime novità e i protagonisti di questa vibrante kermesse all’insegna del glamour e dell’ironia.

"Francesco Acerbi dell'Inter ha detto che non mi prende a botte perché sono bravo": il simpatico grido di battaglia, direttamente dai social, del noto uomo di sport abruzzese Gianni Colaiocco. Ma andiamo per ordine e scopriamo come sta andando (in queste ore) l'attesissima vigilia del Vip Master 2025. Ebbene sì, tanti vip sono già 'sbarcati', tra ieri e stamattina, al Paparazzi di Milano Marittima: un lungo serpentone colorato di big dello showbiz, dello sport e della tv all'evento top del Vip Master 2025 Milano Marittima. Eh già, è inutile nasconderlo, il tennis vip è pronto ancora una volta a lasciare il segno.

