Violoncello tardobarocco a Wien e Napoli concerto alla Collegiata di Santo Stefano

Immergetevi in un viaggio musicale tra Vienna e Napoli, due culle di eccellenza del violoncello tardobarocco. La 32ª edizione di "Il trionfo del tempo e del disinganno" prosegue con il suo quinto appuntamento, portando il pubblico in un’atmosfera unica e raffinata. Domenica 13 luglio alle 18:45, la collegiata di Santo Stefano a Galluccio ospiterà un concerto straordinario con Luigi... che promette emozioni indimenticabili. Un evento da non perdere!

Prosegue il percorso storico e artistico della 32a edizione di "Il trionfo del tempo e del disinganno" col 5¬į appuntamento.¬†Domenica 13 luglio alle 18,45, il concerto "Violoncello tardobarocco a Wien e Napoli" che si terr√† a Galluccio alla¬†collegiata di Santo Stefano. Eseguiranno: Luigi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

32a edizione di "Il trionfo del tempo e del disinganno" 5° appuntamento Domenica 13 luglio 2025, ore 18.45 Violoncello tardobarocco a Wien e Napoli Galluccio (CE); collegiata di Santo Stefano Partecipazione gratuita Eseguiranno: Luigi Varallo violoncello

