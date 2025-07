Violenze ripetute alla nonna nipote 21enne arrestato a Termoli | perché continuava a chiedere denaro

Una triste vicenda scuote Termoli: un giovane di 21 anni è stato arrestato per ripetute violenze e estorsioni ai danni della nonna, dopo che lei ha deciso di chiedere aiuto alle autorità. Un comportamento inaccettabile che evidenzia il dramma di abusi familiari nascosti sotto il tessuto quotidiano. La legalità e la solidarietà sono le armi più forti contro simili episodi; è fondamentale denunciare ogni forma di maltrattamento.

Un 21enne è stato arrestato a Termoli per maltrattamenti ed estorsione ai danni della nonna, dopo la richiesta di aiuto della donna.

