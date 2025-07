Violenza sessuale su un 16enne | due arresti a Ostia

A Ostia, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di quattro persone e alla denuncia di dieci, nel contesto di un'intensa attività contro la criminalità e l'illegalità diffusa. Un caso che ha scosso la comunità riguarda anche un grave episodio di violenza sessuale su un 16enne. La lotta contro questi reati rimane una priorità per garantire sicurezza e giustizia.

Ostia, 11 luglio 2025 – È di 4 persone arrestate, 10 denunciate e un arsenale di armi sequestrato il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno svolto un importante servizio di prevenzione e repressione dei reati e delle i llegalità diffusa su Ostia, nello specifico con mirate attività di polizia giudiziaria nelle cd. "piazze di spaccio", rafforzando i controlli sia nelle zone di maggior degrado urbano che su tutto il litorale, aree a maggior vocazione turistica, cooperando in sinergia con le altre forze di polizia, per garantire l 'ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott.