Violenza sessuale nei confronti della ex | rinviato a giudizio Rudy Guede

Il 4 novembre, Rudy Guede tornerà davanti a un giudice per affrontare un nuovo capitolo della sua vicenda legale: l’accusa di violenza sessuale da parte di un’ex partner. Dopo anni di attesa, questa udienza rappresenta un momento cruciale nel percorso giudiziario di Guede, già noto per il tragico omicidio di Meredith Kercher. Parte...

Perugia, 11 luglio 2025 – Comparirà davanti al giudice il prossimo 4 novembre Rudy Guede, già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007. L’accusa è di violenza sessuale dalla ex. Il rinivo a giudizio è stato deciso dal Gip del Tribunale di Viterbo Rita Cialoni dopo circa un'ora di camera di consiglio. La prima udienza si terrà il 4 novembre davanti al collegio del tribunale del capoluogo. Parte civile la presunta vittima. L'imputato, prima della discussione, ha chiesto di essere interrogato, per ribadire la sua versione, come già fatto a dicembre 2023 davanti al gip Savina Poli e lo scorso marzo davanti alla Pm titolare del fascicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sessuale nei confronti della ex: rinviato a giudizio Rudy Guede

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - giudizio - rudy

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Il calciatore Oumar Solet, attualmente in forza all'Udinese, è al centro di un'indagine per violenza sessuale.

++ Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale ++; Rudy Guede rinviato a giudizio; Rudy Guede di nuovo a processo: è accusato di abusi e lesioni sulla ex.

Violenza sessuale nei confronti della ex: rinviato a giudizio Rudy Guede - L’uomo, già condannato per omicidio in concorso nella vicenda Meredith Kercher, comparirà davanti al giudice il prossimo 4 novembre ... Come scrive lanazione.it

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni all’ex fidanzata - Rudy Guede è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni della ex fidanzata ... Da fanpage.it