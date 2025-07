Violento scontro tra due auto in tangenziale un ferito è grave

Un violento scontro tra due auto sulla tangenziale di Piacenza ha lasciato un bilancio drammatico: un ferito grave, identificato con il codice 232, e molte persone scosse dall’accaduto. L’incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte tra Galleana e Farnesiana, ha sconvolto la città e richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La scena è stata impressionante, e le cause sono ancora al vaglio, ma la sicurezza stradale resta una priorità assoluta.

Un altro incidente in queste ore sulle strade piacentine. Un violento scontro è avvenuto nella serata del 10 luglio, poco prima della mezzanotte, lungo la tangenziale di Piacenza. All’altezza della galleria tra Galleana e Farnesiana lo scontro tra due veicoli. Una Bmw, nell’impatto, si è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

