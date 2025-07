Violenta grandinata in Friuli chicchi fino a 5 centimetri imbiancano le strade | traffico in tilt sull'A4

Una violenta grandinata ha colpito la Bassa Friulana, imbiancando le strade con chicchi fino a 5 centimetri e causando disagi su tutta l'A4. Il maltempo, accompagnato da temporali intensi, ha provocato danni all'agricoltura e traffico in tilt. La regione si prepara ad affrontare le conseguenze di questa furiosa perturbazione, che ha lasciato il segno nel cuore del Friuli. Continua a leggere per scoprire come evolverà la situazione.

Il maltempo si è abbattuto con temporali e una violenta grandinata sulla Bassa Friulana da San Giorgio di Nogaro a Nimis passando per Pocenia. Danni all'agricoltura e traffico in tilt sull'A4 dopo che il manto stradale è stato imbiancato dai chicchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

