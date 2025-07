Vingegaard | Ho commesso un piccolo errore Quando volevo attaccare Pogacar è partito

Tadej Pogacar continua a incantare il mondo del ciclismo, conquistando la settima tappa del Tour de France e aggiungendo un altro traguardo prestigioso alla sua straordinaria carriera. Nonostante un piccolo errore di Vingegaard nel tentativo di attaccarlo, il campione sloveno ha confermato ancora una volta il suo valore. La sfida tra i grandi si infiamma: chi dominerà la corsa nei prossimi giorni? La battaglia è appena iniziata.

Tadej Pogacar  continua a dettare legge e si aggiudica anche la settima tappa del Tour de France, la Saint-Malo-MĂ»r-de-Bretagne (GuerlĂ©dan) di 197 chilometri. Per il detentore del titolo iridato si tratta del successo numero 101 della sua carriera da professionista. Sul traguardo di MĂ»r-de-Bretagne (GuerlĂ©dan)  il capitano della UAE Team Emirates-XRG precede in volata Jonas Vingegaard della Team Visma Lease a Bike e Oscar Onley della Team Picnic PostNL, aiutato dall’eccellente lavoro svolto dalla sua squadra. La caduta nel finale di Almeida, da valutare le sue condizioni, potrebbe togliere allo sloveno una pedina importante per le strategie di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it