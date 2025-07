Villa Pamphili trovato il Dna di Francis Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova | C' erano sangue e saliva

Una scoperta sconvolgente scuote le indagini a Villa Pamphili: il DNA di Francis Kaufmann è stato rinvenuto sul sacco che copriva Anastasia Trofimova, rivelando tracce di sangue e saliva. La Polizia Scientifica ha isolato un elemento cruciale sui reperti analizzati, aprendo nuove prospettive sulla verità dietro questi delitti. È solo l'inizio di una svolta decisiva che potrebbe cambiare il corso dell'indagine.

Arriva la svolta nell'ambito dell'indagine sui delitti di Villa Pamphili. Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, scrive "Il Messaggero", è stato isolato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, trovato il Dna di Francis Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova: «C'erano sangue e saliva»

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - trovato - francis

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

“Sono un tenore, fatemi cantare”. Francis Kaufman, prima di uccidere la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda abbandonando i corpi a Villa Pamphili, avrebbe scritto anche al Teatro dell’Opera di Roma Vai su Facebook

Villa Pamphili, trovato il Dna di Francis Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova: «C'erano sangue; Omicidi Villa Pamphilj, le tappe delle indagini; Omicidio villa Pamphili, Francis Kaufmann dopo l'arresto insulta gli italiani mafiosi.

Villa Pamphili, individuato il Dna di Francis Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova: «C'erano sangue e saliva» - Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica, scrive "Il Messaggero", è stato ... Segnala leggo.it

Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato dalla Grecia: la ricostruzione del delitto di Anastasia Trofimova e della figlia - Venerdì 11 luglio il rientro in Italia l'uomo accusato del duplice omicidio avvenuto nel parco romano. vanityfair.it scrive