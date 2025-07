Villa Pamphili trovato DNA di Kaufmann su sacco nero che avvolgeva Anastasia Trofimova l’americano atteso a Ciampino per le 12

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Villa Pamphili: l’attenzione si concentra sul DNA di Kaufmann trovato su un sacco nero avvolgente Anastasia Trofimova. L’americano, atteso a Ciampino alle 12, sarà subito fotosegnalato e sottoposto a prelievo di DNA, prima di essere trasferito nel reparto di psichiatria di Rebibbia. La sua presenza desta grande curiosità e preoccupazione, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi decisivi.

Kaufmann sarà fotosegnalato e sottoposto al prelievo del Dna immediatamente dopo l'atterraggio. Successivamente verrà trasferito nel reparto di psichiatria del carcere di Rebibbia È atteso oggi a Ciampino, con un volo dell'Aeronautica Militare, Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pa.

Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili atteso l'11 luglio in Italia - Il mistero avvolge ancora la tragica morte di Anastasia Trofimova e della sua bambina ad Villa Pamphili, mentre si attende con ansia l'interrogatorio di Francis Kaufmann, il presunto killer, previsto per metà luglio.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il presunto killer di Villa Pamphili oggi arriverà in Italia; Kaufmann oggi in Italia. Individuato il suo Dna sul sacco che copriva Anastasia

