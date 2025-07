Villa Pamphili tracce di Dna sulla busta sul corpo di Anastasia Trofimova | sarà confrontato con quello di Kaufman

Nel cuore di Villa Pamphili, un dettaglio cruciale ha riaperto il caso: tracce di DNA trovate sulla busta del corpo di Anastasia Trofimova, confrontate con quelle di Kaufman. Questa scoperta potrebbe rappresentare una svolta decisiva nelle indagini, alimentando nuovi dubbi e suspense. La verità si avvicina, e l’interrogativo rimane: chi è il reale responsabile? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Non si esclude che la traccia del Dna trovata sulla busta del corpo di Anastasia Trofimova a Villa Pamphili possa appartenere a Kaufman. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - busta - corpo

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Il ritrovamento di madre e figlia neonata senza vita, la fuga di un presunto killer, le autopsie sui corpi. Cosa sappiamo sulla tragedia a Villa Pamphilj Vai su Facebook

Villa Pamphili, tracce di Dna sulla busta sul corpo di Anastasia Trofimova: sarà confrontato con quello di Kaufman; Cadaveri a Villa Pamphili, la donna non sarebbe una senza dimora, analisi su indumenti e bracciale; Madre e figlia trovate morte a villa Pamphili: la donna era curata e non faceva uso di stupefacenti.

Villa Pamphili, tracce di Dna sulla busta sul corpo di Anastasia Trofimova: sarà confrontato con quello di Kaufman - Non si esclude che la traccia del Dna trovata sulla busta del corpo di Anastasia Trofimova a Villa Pamphili possa appartenere a Kaufman ... Segnala fanpage.it

Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato dalla Grecia: la ricostruzione del delitto di Anastasia Trofimova e della figlia - Venerdì 11 luglio il rientro in Italia l'uomo accusato del duplice omicidio avvenuto nel parco romano. Secondo vanityfair.it