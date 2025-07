Villa Pamphili oggi Kaufmann in Italia | previsto prelievo Dna e trasferimento a Rebibbia

Oggi, Kaufmann approda in Italia, con un destino che si prepara a definirsi tra il prelievo del DNA e il trasferimento nel carcere di Rebibbia. Un passaggio cruciale, che sottolinea la serietà delle ultime vicende e la volontà delle autorità di garantire sicurezza e giustizia. La sua detenzione in Grecia, segnata da episodi di violenza e distruzione, ora si trasforma in un capitolo nuovo, destinato a lasciare un’impronta decisiva nel suo percorso giudiziario.

Al suo arrivo in Italia, Kaufmann verrà trasferito nel reparto medico del carcere di Rebibbia. Un trasferimento necessario, alla luce degli episodi degli ultimi giorni. Nel corso della sua detenzione in Grecia, Kaufmann avrebbe distrutto la sua cella nel corso di un episodio di violenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Villa Pamphili, oggi Kaufmann in Italia: previsto prelievo Dna e trasferimento a Rebibbia

