Villa Pamphili lezioni gratuite di yoga all’aperto fino a Settembre

Vivi un’esperienza di benessere tra natura e relax con “VIVI?Il Saluto al Sole” a Villa Doria Pamphili! Fino al 14 settembre 2025, il brand VIVI – Food & Lifestyle, certificato B-Corp, offre lezioni gratuite di yoga all’aperto nel cuore del parco, per tutti i livelli. Un’occasione imperdibile per rigenerarsi, anche con sessioni dedicate ai più piccoli e al Tai Chi. Non perdere questa opportunità di vivere il benessere in modo gratuito e autentico!

Fino al 14 settembre 2025 Villa Doria Pamphili ospita “VIVI?Il Saluto al Sole”, un’iniziativa gratuita del brand VIVI – Food & Lifestyle, Società?Benefit e certificata B?Corp, che offre lezioni di yoga immerse nel verde per tutti. Dal martedì alla domenica, alle 19:00, le guide yoga animano il prato davanti al bistrot VIVI (ingresso da via Vitellia 102). Ogni mercoledì, la rassegna si arricchisce con Yoga Kids alle 18:00 e Tai Chi alle 19:00, con la partecipazione del maestro Gianluca Pellegrini. Per partecipare basta portare il proprio tappetino e attivare gratuitamente la Vivi?Card sul sito ufficiale. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: yoga - villa - pamphili - lezioni

Villa Pamphili, lezioni gratuite di yoga all’aperto fino a Settembre - Scopri il benessere immerso nel verde di Villa Doria Pamphili con “VIVI? Il Saluto al Sole”: lezioni di yoga gratuite fino a settembre, pensate per tutti i livelli.

Il 21 giugno al Teatro Villa Pamphilj la Festa della Musica è Futura! LCD Cristalli Liquidi Alphabet Trio Etlis h.18.00 #21giugno #estate #tramonto #musica #Futura #rassegna #Under25 #lcdcristalliliquidi #comfortzone #Etlis #tuvieni #teatrovillapamphilj #tic #t Vai su Facebook

Vivi il saluto al sole a Villa Pamphilj; «Vivi il saluto al sole», l'estate romana inizia dal respiro: grande successo a Villa Phampili per lo yoga nel parco; Benessere, lezioni di yoga gratuito da VIVI a Villa Pamphilj.

Villa Pamphili, lezioni gratuite di yoga all’aperto fino a Settembre - Fino al 14 settembre 2025 Villa Doria Pamphili ospita “VIVI Il Saluto al Sole”, un’iniziativa gratuita del brand VIVI – Food & Lifestyle, ... funweek.it scrive