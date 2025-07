Villa Pamphili Kaufmann trasferito al carcere di Rebibbia

Il trasferimento di Francis Kaufmann al carcere di Rebibbia segna un nuovo capitolo nel caso che ha sconvolto l’Italia. Rientrato dalla Grecia, l’uomo è ora sotto stretta sorveglianza, mentre si attendono sviluppi sulle indagini relative alla tragica morte di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. La vicenda mantiene alta la tensione, con molte domande ancora senza risposta. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

Francis Kaufmann, scortato dalla polizia, viene trasferito nel reparto protetto del carcere romano di Rebibbia. L’uomo è rientrato oggi in Italia dalla Grecia, dove era stato arrestato con l’accusa del duplice omicidio della 28enne Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. In giornata Kaufmann si è sottoposto a una visita ortopedica e a una Tac al policlinico di Tor Vergata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Kaufmann trasferito al carcere di Rebibbia

