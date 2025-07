Villa Pamphili Kaufmann partito dalla Grecia per Ciampino | le immagini della polizia

Francis Kaufmann, sospettato del tragico duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili, è partito dalla Grecia diretto a Ciampino sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine italiane. La scena si svolge tra immagini della polizia e un’indagine che scuote l’intera capitale. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda, una storia che ha sconvolto Roma e tutta Italia.

Francis Kaufmann è partito dalla Grecia su un volo diretto a Ciampino, scortato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, della Polizia di Stato, dello Sco e dello Scip (servizio internazionale per la cooperazione di Polizia). L’uomo è sospettato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e di Andromeda, 11 mesi, figlia della donna russa di 28 anni, trovate entrambe morte nel parco di Villa Pamphili a Roma il 7 giugno scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Kaufmann partito dalla Grecia per Ciampino: le immagini della polizia

