Villa Pamphili Kaufmann oggi in Italia | Trovato il suo Dna sul sacco che copriva Anastasia

Villa Pamphili Kaufmann torna a far parlare di sé: oggi in Italia è stato rinvenuto il suo DNA sul sacco che copriva Anastasia. Il sedicente regista, accusato di duplice omicidio, attende l’udienza alle 12 a Ciampino, prima del trasferimento nel carcere di Rebibbia. Una svolta che potrebbe rivelare dettagli cruciali sul caso e svelare nuovi misteri dietro questa tragica vicenda.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Villa Pamphili, individuato il Dna di Francis Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova: «C'erano sangue e saliva» - Sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica è stato