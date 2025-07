Villa Pamphili Kaufmann in ospedale dopo l' arrivo a Ciampino | la polizia presidia l’ingresso del pronto soccorso

In un clima di grande tensione, Villa Pamphili e il pronto soccorso di Tor Vergata sono al centro di un caso che scuote l’Italia. Dopo il rientro di Francis Kaufmann dalla Grecia, dove era stato arrestato con accuse gravissime, la polizia ha presidiato l’ingresso dell’ospedale, testimoniando l’altissima attenzione delle autorità. La vicenda si infittisce, lasciando il paese in attesa di sviluppi decisivi. La sua posizione rimane attualmente...

Decine di agenti di polizia in divisa e in abiti civili presidiano l’ingresso del pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata a Roma, dove è arrivato Francis Kaufmann, rientrato oggi in Italia dalla Grecia, dove era stato arrestato con l’accusa di duplice omicidio perché sospettato di aver ucciso la 28enne, Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda di 11 mesi, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Kaufmann è attualmente nella sala visite del pronto soccorso scortato dalla polizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Kaufmann in ospedale dopo l'arrivo a Ciampino: la polizia presidia l’ingresso del pronto soccorso

