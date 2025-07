Villa Pamphili Kaufmann è a Roma L’americano accusa | La polizia mi ha picchiato in aereo

Il ritorno di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, a Villa Pamphili, ha scatenato tensioni inattese. Accusato del duplice omicidio e coinvolto in un rocambolesco rientro in Italia, l’uomo ha denunciato di essere stato maltrattato dagli agenti durante il volo. Un’immagine di un viaggio che si preannuncia infuocato, tra accuse di violenza e tensioni diplomatiche, lasciando il pubblico con un interrogativo: cosa nasconde questa intricata vicenda?

È stato tutt’altro che tranquillo il rientro in Italia di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il cittadino americano accusato del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. L’aereo Falcon 900 dell’ Aeronautica Militare con a bordo il cittadino americano è atterrato pochi minuti prima delle 12 all’aeroporto romano di Ciampino. Kaufmann accusa: “Mi hanno picchiato in aereo”. Durante il volo, l’uomo avrebbe dato in escandescenza, aggredendo verbalmente gli agenti di scorta e sostenendo di essere stato picchiato. Ha inoltre minacciato azioni legali contro tutti i presenti. Secondo quanto riferito, Kaufmann è apparso visibilmente alterato per tutta la durata del viaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it