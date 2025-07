Villa Pamphili Kaufmann è a Roma | cresce l’attesa per il test del Dna

L’arrivo di Kaufmann a Roma e il trasferimento nel reparto medico di Rebibbia hanno acceso l’attenzione sull’atteso test del DNA. Dopo recenti eventi di violenza in Grecia, il suo percorso giudiziario si fa ancora più complesso e atteso. La comunità e le autorità monitorano con interesse ogni passo, consapevoli che i risultati di questo test potrebbero rivelare dettagli chiave sulla vicenda. La suspense cresce: cosa ci riserverà il prossimo capitolo?

Al suo arrivo in Italia, Kaufmann verrà trasferito nel reparto medico del carcere di Rebibbia. Un trasferimento necessario, alla luce degli episodi degli ultimi giorni. Nel corso della sua detenzione in Grecia, Kaufmann avrebbe distrutto la sua cella nel corso di un episodio di violenza.

