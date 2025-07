Villa Pamphili il Dna di Kaufmann sul sacco che copriva Anastasia Trofimova | distrutta la sua cella in Grecia

Nel cuore di Villa Pamphili, un enigma avvolge ancora il mistero della tragica fine di Anastasia Trofimova. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sacco contenente il suo corpo, e ora l’attenzione si concentra sul DNA di Kaufmann, estradato in Italia. La prova genetica potrebbe svelare l’identità dell’assassino e chiudere definitivamente questa oscura vicenda, portando giustizia a chi ne ha avuto bisogno.

Morte a Villa Pamphili: Si all’estradizione di Kaufmann dalla Corte greca. Contro la decisione l'uomo può ricorrere in appello. Senza esito le ricerche del trolley che non ha portato con sé a Skiathos. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto?http://bit.ly/4nro Vai su X

Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, dormiva assieme alle due all’interno di Villa Pamphili almeno nei quindici giorni precedenti all’uccisione della donna. Lo hanno accertato gli inquirenti, c Vai su Facebook

