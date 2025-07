Villa Pamphili il Dna di Kaufmann sul sacco che avvolgeva il cadavere di Anastasia Oggi l’estradizione e l’arrivo in Italia

Roma si prepara ad accogliere Francis Kaufmann, arrivato dall'est Europa per rispondere delle sue presunte responsabilità nel caso di Villa Pamphili. Mentre la Polizia Scientifica svela nuove tracce di DNA sul sacco nero avvolgente il cadavere di Anastasia Trofimova, l'intera nazione attende di scoprire la verità su uno dei crimini più inquietanti degli ultimi anni. La suspense si fa intensa: il mistero sta per essere svelato.

Roma, 11 luglio 2025 – Atterrerà oggi all'aeroporto di Ciampino Francis Kaufmann, l'uomo accusato del d uplice omicidio di Villa Pamphili, che verrà estradato dalla Grecia – dove è stato arrestato il 13 giugno scorso – a bordo di un velivolo dell'Aeronautica. Intanto la Polizia Scientifica ha trovato tracce del Dna sul sacco nero che avvolgeva il cadavere di Anastasia Trofimova: è stato isolato un profilo genetico maschile che per il 50% è riconducibile a quello del 46enne americano, l’altra metà è della figlia Andromeda, la bimba di 11 mesi strangolata dal padre. Al suo arrivo a Roma, al 46enne verrà notificata l'ordinanza cautelare con cui i pm di Roma gli contestano il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili, il Dna di Kaufmann sul sacco che avvolgeva il cadavere di Anastasia. Oggi l’estradizione e l’arrivo in Italia

