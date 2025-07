Villa Pamphili Francis Kaufmann torna in Italia tra urla e minacce | cosa è successo

Il ritorno di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, in Italia ha scosso l’opinione pubblica: accolto tra urla e minacce, l'uomo accusato di un efferato duplice omicidio si presenta ora di fronte alla giustizia. Dopo essere stato estradato dagli Stati Uniti, la sua presenza suscita emozioni forti e interrogativi su giustizia e misericordia. Ma cosa ha realmente portato all’arresto di Kaufmann e quali siano le prossime tappe del processo?

Estradato in Italia l'americano accusato dell'omicidio di Anastasia e della piccola Andromeda. Il ritorno in Italia di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, non è passato inosservato. L'uomo, 46 anni, cittadino americano accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda, è atterrato all'aeroporto di Ciampino la mattina di venerdì 11 luglio, a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare. Ma il viaggio dalla Grecia, dove era stato arrestato, è stato tutt'altro che tranquillo. Caos in volo e ricovero a Roma: 'Sono stato picchiato, denuncerò tutti'.

Francis Kaufmann, l’ultimo alias sui social era Matteo Capozzi. “In Italia su una barca” - Francis Kaufmann, noto sui social come Matteo Capozzi, ha attirato l’attenzione con un passato avventuroso e misterioso: arrivato in Sicilia a marzo su un catamarano privato, con tre sim telefoniche e una bambina nata a Malta.

