Villa Pamphili Francis Kaufmann è arrivato a Roma | estradato dalla Grecia dove sarà portato ora

La sorprendente vicenda di Francis Kaufmann, recentemente estradato dalla Grecia e ora detenuto a Rebibbia, scuote Roma. Accusato di aver commesso un duplice omicidio a Villa Pamphili, Kaufmann si trova al centro di un caso che ha sconvolto la città . La sua storia, ricca di misteri e tensioni, sta emergendo con dettagli ancora da chiarire. La domanda ora è: quali sono le prossime svolte di questa intricata vicenda?

È stato portato nel carcere di Rebibbia a Roma Francis Kaufmann, accusato di duplice omicidio per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann è arrivato a Roma: estradato dalla Grecia, dove sarà portato ora

