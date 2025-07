Villa Pamphili avvocati della famiglia Trofimova | Genitori distrutti su Kaufmann forti elementi di responsabilità

E’ il momento di fare luce su una tragedia che ha scosso Villa Pamphili e le vite di chi la abita. I genitori di Anastasia Trofimova, profondamente colpiti, confidano nella giustizia italiana e attendono con speranza l’esito di un processo che possa portare verità e risposte. In questa delicata vicenda, ogni dettaglio conta per fare emergere la realtà e garantire giustizia.

"I genitori di Anastasia sono sconvolti per quanto accaduto ma c'è piena fiducia nella giustizia italiana. Ad oggi forti elementi di responsabilità giustificano l'orientamento delle indagini verso Kaufmann ma dobbiamo aspettare il processo". A parlare sono Arturo Salerni e Mario Angelelli, difensori dei genitori di Anastasia Trofimova la donna trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno scorso, a poca distanza dalla figlia Andromeda- "E' il momento del dolore, del dolore assoluto – spiega Arturo Salerni – Nessun processo può ridare la vita a delle persone, nessuno può ricostruire un legame così stretto che è stato distrutto.

