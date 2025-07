Villa Matilda venduta | scopri il prezzo e il proprietario della villa di Fedez e Chiara Ferragni sul lago di Como

La vendita di Villa Matilda, la splendida dimora sul Lago di Como amata da Fedez e Chiara Ferragni, ha fatto notizia: scopri il prezzo della transazione e l'identità del nuovo proprietario. Questo evento sottolinea ancora una volta l'interesse crescente verso le proprietà di lusso nella regione, confermando Como come uno dei punti più ambiti per investimenti esclusivi. Ma chi si cela dietro questa recente acquisizione? Restate con noi per svelare tutti i dettagli.

La compravendita di immobili di prestigio nel Lago di Como continua a suscitare grande interesse, soprattutto quando coinvolge proprietà iconiche come Villa Matilda. Recentemente, questa residenza esclusiva ha cambiato proprietario in modo ufficiale, segnando un importante passaggio nel panorama immobiliare di lusso della regione. In questo approfondimento si analizzano i dettagli della transazione, il valore dell'immobile e le implicazioni per le personalità coinvolte. la vendita ufficiale di villa matilda. le circostanze e i soggetti coinvolti. Villa Matilda, situata a Pognana Lario sul Lago di Como, è stata recentemente venduta a un imprenditore proveniente dal Nord Europa.

Villa matilda dei ferragnez venduta a cifra record - Villa Matilda, simbolo di eleganza e privacy, passa di mano per una cifra record, suscitando curiosità e riflessioni nel mondo del lusso.

