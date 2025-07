Villa Matilda venduta | l’ex dimora di Fedez sul Lago di Como cambia proprietario

Villa Matilda, l’elegante dimora sul Lago di Como un tempo appartenuta a Fedez, passa di mano in un’operazione da record. La vendita, confermata ufficialmente da agenti di rilievo come La Reale Domus – Knight Frank e FLV Immobiliare, suscita curiosità per il misterioso acquirente e la cifra impressionante. Restate con noi per scoprire chi ha ora preso le redini di questa icona del lusso e quali novità riserva il futuro di questa affascinante proprietà.

La conferma ufficiale della vendita. Ora è certo: Villa Matilda, l'esclusiva residenza affacciata sul Lago di Como, un tempo di proprietà di Fedez, è stata ufficialmente venduta. L'annuncio arriva tramite un comunicato congiunto dell'agenzia La Reale Domus – Knight Frank e della società FLV Immobiliare, che hanno curato l'operazione. Un nuovo acquirente misterioso e una cifra record. L'identità del nuovo proprietario resta top secret, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe di un noto imprenditore del Nord Europa. Le stime ufficiose parlano di una transazione da circa 13 milioni di euro, per quella che è considerata una delle proprietà più esclusive di Pognana Lario, rinomata località sulla sponda comasca.

