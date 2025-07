Viktor Gyokokes al trasferimento dell’Arsenal non collassato dice Romano

Notizia fresca e sorprendente: Viktor Gyokeres, il talentuoso attaccante, è ancora in corsa per vestire la maglia dell'Arsenal. Nonostante le voci di crisi e i negoziati in Portogallo, il club londinese rimane impegnato con lo Sporting, mantenendo viva la speranza di un accordo. La trattativa, intensa e appassionante, potrebbe ancora riservare sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo dettaglio.

Notizia fresca giunta in redazione: VIKTOR GYOKERES in fila per la squadra nazionale svedese (foto di Michael CampanellaGetty Images) L'accordo per Viktor Gyokers nell'Arsenal non è crollato, nonostante i rapporti in Portogallo negli ultimi giorni. L'Arsenal rimane nelle conversazioni con Sporting for the Striker e l'accordo è assolutamente acceso. C'è ancora un piccolo divario nella valutazione, ancora un divario tra i due club, quindi è un lavoro in corso tra Arsenal e Sporting per raggiungere un accordo. Ciò che è importante dire è che Viktor Gyokokes non si presenterà più in allenamento per lo sport.