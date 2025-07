Vigile urbano travolto da un'auto guidata da un 20enne | soccorso in codice rosso è grave

Tragedia all’Eur: un vigile urbano 63enne, impegnato a regolare il traffico, viene travolto da un’auto condotta da un giovane di 20 anni. Soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono gravissime a causa di un trauma cranico. La scena di questa mattina ha scosso la comunità, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulle sue sorti e sulle cause dell’incidente. Continue a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Ha riportato un trauma cranico e verrà sottoposto ad altri accertamenti un vigile urbano 63enne travolto da un'auto guidata da un ragazzo di 20 anni, mentre gestiva il traffico all'Eur. Soccorso in codice rosso, è grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

