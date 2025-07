Vietri sul Mare trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e munizioni

A Vietri sul Mare, i Carabinieri hanno arrestato M.D.M. per detenzione illegale di arma clandestina. Durante una perquisizione, è stata trovata una pistola con matricola abrasa e sette munizioni calibro 6,35, illegalmente detenute. Un intervento che mette in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio. La vicenda sottolinea quanto sia importante la prevenzione e il controllo in contesti urbani e turistici come Vietri sul Mare.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Vietri sul Mare i Carabinieri della locale stazione hanno proceduto all'arresto di M.D.M. per " detenzione illegale di arma clandestina". A seguito di perquisizione è stato trovato nella disponibilità di una pistola con matricola abrasa e sette proiettili calibro 6,35 detenuti illegalmente.

