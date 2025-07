VIDEO TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie docenti e ATA tutti i passaggi spiegati passo dopo passo LIVE Lunedì 14 luglio alle 14 | 30 e alle 16 | 00

Se sei un docente o un ATA in attesa di assegnazioni provvisorie, non perdere il nostro evento live di lunedì 14 luglio! Orizzonte Scuola organizza un video tutorial dettagliato, passo dopo passo, per aiutarti a navigare tra tutte le fasi della procedura. Con precedenze, riserve e molto altro, questa guida ti darà tutte le competenze necessarie. Preparati a scoprire tutto ciò che devi sapere per presentare la domanda con successo!

C'è tempo fino al 25 luglio per presentare la domanda per la mobilità annuale per il personale docente e ATA. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza la video guida IN DIRETTA per spiegare tutti i passaggi passo dopo passo. Precedenze, riserve e non solo. L'articolo VIDEO TUTORIAL Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. LIVE Lunedì 14 luglio alle 14:30 e alle 16:00 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: passo - tutti - passaggi - tutorial

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

PARTE 2! Il nostro tecnico Alessio ti mostra passo passo come sostituire motore e scheda su un Folletto VK140: 1 Smontaggio del cavo 2 Apertura della calotta 3 Rimozione del motore e della scheda 4 Rimontaggio seguendo gli stessi passag Vai su Facebook

VIDEO TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. LIVE Lunedì 14 luglio alle 14:30 e alle 16:00; VIDEO TUTORIAL | GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo; Come eliminare canale YouTube in pochi passaggi.

VIDEO TUTORIAL | GPS docenti 150 preferenze, tutti i passaggi spiegati ... - Dal 26 luglio al 7 agosto (alle 14:00), c'è tempo per inoltrare la domanda per le 150 preferenze. Secondo orizzontescuola.it

VIDEO TUTORIAL | Concorso dirigenti tecnici, come fare la domanda passo ... - Video tutorial con tutti i passaggi spiegati. Da orizzontescuola.it