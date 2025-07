VIDEO | Tra gennaio e maggio cresce di oltre il 20% rispetto al 2024 il turismo in Abruzzo | obiettivo 8milioni per il 2025

Il turismo in Abruzzo brilla nel 2025, con un incremento impressionante del 20,44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi cinque mesi, oltre 1,66 milioni di visitatori hanno scelto questa splendida regione, puntando a raggiungere l’obiettivo di 8 milioni di presenze entro fine anno. Questa crescita significativa si evidenzia sia in termini di afflusso nazionale che internazionale, confermando l’Abruzzo come meta preferita per una vacanza all’insegna di natura, cultura e tradizione.

Nei primi cinque mesi del 2025 le presenze turistiche in Abruzzo sono state complessivamente pari a 1 milione 664mila709 e cioè il 20,44% in piĂą rispetto allo stesso periodo del 2024 quando a scegliere la nostra regione erano state 1 milione 374mila. Una crescita che si registra sia in termini di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: abruzzo - rispetto - gennaio - maggio

Mutui: in Abruzzo richieste di surroga aumentate rispetto al 2024, in lieve calo a Pescara - Nei primi tre mesi del 2024, le richieste di surroga mutui in Abruzzo mostrano un incremento, salendo dal 28,4% al 29,6% del totale.

INAIL, DIMINUISCONO LE DENUNCE PER INFORTUNIO SUL LAVORO NEI PRIMI 6 MESI DEL 2025 RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE Le denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti) presentate all’Inail nei primi cinque mesi del 2 Vai su Facebook

VIDEO | Tra gennaio e maggio cresce di oltre il 20% rispetto al 2024 il turismo in Abruzzo: obiettivo 8milioni per il 2025; Morti sul lavoro: nei primi cinque mesi del 2025 l’Abruzzo resta in zona rossa; Crescono i morti sul lavoro, sono quasi 400 nei primi mesi del 2025: con 8 l'Abruzzo è in zona rossa.

Morti sul lavoro: a maggio Abruzzo in zona rossa con 8 vittime - A finire in zona rossa a maggio 2025, con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale, sono 8 regioni, c'è anche l'Abruzzo ... Scrive rete8.it

Infortuni sul lavoro, tra gennaio e maggio 324mila denunce all'Inail ... - Le vittime sono 364, in calo del 16% Incrementi generalizzati in quasi tutti i settori produttivi. Segnala ilfattoquotidiano.it