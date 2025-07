VIDEO | Spari e inseguimento da film a Fondi | l’indagine e i quattro arresti

Un’azione serrata e ricca di suspense quella vissuta a Fondi nelle ultime settimane, con due episodi drammatici che sembrano usciti da un film d’azione. La polizia, con tenacia e determinazione, ha portato avanti un’indagine complessa che ha culminato in quattro arresti, smascherando una rete criminale coinvolta in sparatorie e atti intimidatori. La lotta alla criminalità prosegue senza sosta, per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità.

Due gravi episodi a distanza di appena due settimane uno dall’altro, un uomo ferito alla gamba con un colpo d’arma da fuoco e uno sparo in centro a scopo intimidatorio: partono da qui le indagini della polizia che hanno portato ai quattro arresti a Fondi, sgominando quella che è stata definita. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

