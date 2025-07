VIDEO | Notte Bianca e Festival degli artisti di strada tutto in una sera l’appello ai commercianti | I negozi restino aperti

Preparati a vivere una serata indimenticabile: la Notte Bianca di Pescara torna giovedì 17 luglio, illuminando la città con spettacoli, musica e arte di strada. Una novità assoluta quest’anno, perché si svolge in concomitanza con il Festival degli Artisti di Strada, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto. Un appello ai commercianti: restate aperti e partecipate a questa magia estiva, per rendere ancora più speciale questa notte di festa e scoperta.

Torna la “Notte Bianca” a Pescara. L’appuntamento è per giovedì 17 luglio e per la prima volta si svolgerà in concomitanza con un altro evento che approda in città: il Festival degli artisti di strada. A presentarla sono l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese eLuca Di Pasquale, direttore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

