VIDEO | Magic Johnson a Portofino | Uno dei posti più belli del mondo

Magic Johnson, leggenda del basket mondiale, ha condiviso la sua passione per Portofino, uno dei luoghi più belli del mondo, invitando tutti a scoprire questa perla ligure. La sua endorsement ha suscitato un’ondata di curiosità e ammirazione, portando il borgo al centro dell’attenzione internazionale. Un invito imperdibile: immergersi nella magia di Portofino, un vero capolavoro naturale e culturale, pronti a lasciarsi affascinare da questa meraviglia italiana.

"Voglio che tutti diano un'occhiata a uno dei posti più belli del mondo, Portofino, Italia": così Earvin "Magic" Johnson, leggenda del basket mondiale, ha promosso il celebre borgo ligure sui suoi profili social, ottenendo un vero boom di visualizzazioni e reazioni in poche ore. Magic Johnson. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: magic - johnson - portofino - posti

Capri, da Paolino la cena da sogno sotto la limonaia e il pieno di star: da Magic Johnson a Bocelli e Ferragni, quando il vicino di tavolo è un vip - un'oasi di sapori e glamour, dove la cucina autentica si fonde con l’eleganza di un’atmosfera esclusiva.

Magic Johnson a Portofino promuove borgo sui suoi social: boom di visualizzazioni “I want everybody to have a good look at one of the most beautiful places in the world Portofino, Italy!”, ovvero “Desidero che tutti diano un’occhiata a uno dei posti più belli del Vai su Facebook

Magic Johnson a Portofino promuove borgo sui suoi social: boom di visualizzazioni #portofino Vai su X

Magic Johnson a Portofino; Magic Johnson innamorato di Portofino: “Uno dei più bei posti del mondo”. Il video è virale; Portofino: Magic Johnson promuove il borgo sui suoi social, è boom di visualizzazioni.

Magic Johnson innamorato di Portofino: “Uno dei più bei posti del mondo”. Il video è virale - Si tratta di Magic Johnson, leggenda vivente del basket mondiale, innamorato di Portofino dove va in vacanza ogni anno in questa stagione e che quest’anno ha ... Secondo ilsecoloxix.it

Portofino: Magic Johnson promuove il borgo sui suoi social, è boom di visualizzazioni - “I want everybody to have a good look at one of the most beautiful places in the world Portofino, Italy! Lo riporta msn.com