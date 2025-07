VIDEO | Le immagini del rogo a Cinecittà fumo nero invade la strada

Un maxi incendio a Cinecittà ha scatenato un’enorme nuvola di fumo nero, che ha invaso le strade di Romanina, Anagnina e Tuscolano, creando panico tra i cittadini. Vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti immediatamente per arginare il rogo e mettere in sicurezza la zona. La città si mobilita per affrontare questa emergenza: ecco cosa sta succedendo.

