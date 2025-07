Vicenza intossicazioni da cloro in piscina | ricoverati 6 bambini e 9 adulti

A Vicenza, un incidente alla piscina ha causato l'intossicazione di 15 persone, tra bambini e adulti, a causa di uno sversamento di cloro. Bruciore agli occhi e alle vie respiratorie hanno colpito i presenti, portandoli in ospedale, ma fortunatamente nessuno si trova in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause, e l'attenzione rimane alta per garantire la sicurezza di tutti.

Sono quindici in tutto gli intossicati, di cui 9 adulti e 6 bambini di et√† compresa tra 7 e 10 anni che hanno avvertito bruciori agli occhi e alle vie respiratore a causa di uno sversamento di cloro in una piscina di Vicenza. Tutti sono stati trasportati e ricoverati in ospedale: secondo la direzione dell'Ulss 8, nessuno di loro √® in condizioni gravi. Non √® escluso l'errore umano.

