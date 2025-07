Viareggio | morto in ospedale 20enne rimasto ferito dopo schianto con lo scooter Grave l’amico

Tragedia a Viareggio: Anthony Mantia, giovane di soli 20 anni, ha perso la vita in ospedale dopo un grave incidente avvenuto sul lungomare. L’incidente, che ha coinvolto anche un amico in sella allo scooter, ha scosso profondamente la comunità . La notizia di questa perdita improvvisa ci ricorda quanto sia fragile il confine tra sicurezza e tragedia sulle nostre strade. La comunità si stringe nel dolore, sperando in una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Non ce l'ha fatta Anthony Mantia, il 20enne viareggino rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto qualche notte fa sul lungomare di Viareggio

