Viareggio | arrestato 17enne che ha aggredito tre persone dopo un furto

Una notte turbolenta a Viareggio: un 17enne nordafricano è stato arrestato dopo aver aggredito tre persone al bagno Nettuno, in seguito a un furto. L’episodio, avvenuto il 10 luglio 2025, ha sconvolto la tranquilla Passeggiata, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità giovanile, aspetti di cui si continuerà a discutere.

