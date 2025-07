Viale Regione ponte pedonale in via Perpignano | la Giunta approva il piano | ora servono 5,3 milioni

Un importante traguardo si avvicina per la sicurezza dei cittadini: la giunta ha approvato il piano per il nuovo ponte pedonale in via Perpignano. Ora, con la richiesta di 53 milioni di euro, si apre la strada verso un intervento fondamentale per prevenire tragedie e migliorare la vita quotidiana di chi attraversa viale Regione Siciliana. È il momento di passare dalle parole ai fatti, concretizzando un'opera che farà la differenza.

Nuovo passo in avanti verso la realizzazione del ponte pedonale di via Perpignano. Un'opera che dovrebbe rendere più sicuro l'attraversamento di viale Regione Siciliana, in un tratto in cui hanno perso la vita il diciassettenne Agostino Cardovino, nel giugno 2020, e il sessantaseienne Antonino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

