Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 19 | 40

Se viaggiate sulla A24 Roma-Teramo del 11/07/2025 alle ore 19:40, è importante essere aggiornati sui disagi attuali. Astral Infomobilità segnala code tra Tivoli e Castel Madama e un incidente sulla Romea vicino all'uscita per il Raccordo Anulare, causando notevoli rallentamenti. Per garantire un viaggio sereno, restate informati sulle ultime novità in tempo reale e pianificate di conseguenza. Il traffico può cambiare rapidamente, quindi meglio prepararsi!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa della presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo ci spostiamo sulla Romea vicino dove un incidente avvenuto all'altezza della complanare di uscita per il raccordo anulare sta provocando forti disagi alla circolazione al momento ci sono in mente a partire da Ponte Galeria vediamo infine la situazione è proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Nomentana e Casilina da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 19:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Libro bianco delle infrastrutture, la viabilità è il vero problema delle aziende di Roma Est; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 18 | 10.