Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 17 | 25

?? Attenzione, automobilisti! Il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala importanti aggiornamenti in tempo reale. Un veicolo incendiato sulla A24 Roma-Teramo sta causando blocchi tra Vicovaro Mandela e Carsoli, mentre sulla A1 Milano-Napoli si segnala un incendio tra Guidonia Montecelio e il bivio per Roma Nord. Rimanete vigili e pianificate con anticipo i vostri spostamenti: la prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio è un invito alla prudenza perché è in transito sulla A24 Roma Teramo a causa di un veicolo in fiamme il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carsoli per sotto Attenzione anche sulla A1 milano-napoli dove segnalato un incendio tra Guidonia Montecelio e il bivio per Roma nord proseguendo sulla autostrada del Sole in direzione sud abbiamo incolonnamenti per traffico intenso a partire dal nodo per la A24 roma-teramo fino a Valmontone Ci possiamo infine sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Bufalotta e Casilina Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

