Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 segnalato un incendio tra Civitavecchia nord e il nodo di uscita per il porto raccomandiamo la dovuta attenzione e sempre a seguito di incendio Ora Risolto sulla diramazione Roma sud è stato riaperto il tratto tra Torrenova il raccordo in direzione Roma chiuso in precedenza per le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco stiamo proprio sul raccordo dove a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per la Bufalotta ci sono incolonnamenti in carreggiata interna dall'uscita per bagni al momento si transita su una sola corsia lungo il tratto interessato in carreggiata opposta code a tratti qui per traffico a partire dalla Roma Fiumicino fino alla tua in uscita dalla città traffico intenso sull'autostrada del Sole con il colonna metti a partire dal nodo per la A24 roma-teramo fino a Valmontone verso Napoli sempre in uscita code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara e sulla Pontina a partire dal raccordo fino a Castel di Decima da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it