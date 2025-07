Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 15 | 25

Se ti trovi in viaggio nella regione Lazio, è importante conoscere gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale. Oggi, 11 luglio 2025 alle ore 15:25, Astral Infomobilità segnala una chiusura temporanea della diramazione Roma Sud a causa di un incendio nei pressi dell'autostrada. Restate aggiornati per pianificare al meglio il vostro percorso e garantire la vostra sicurezza.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio a causa di un incendio divampato nei pressi dell'autostrada al momento è chiusa la diramazione Roma Sud nel tratto compreso tra Torrenova e il raccordo in azione Roma chiusa Inoltre la rampa di uscita per la stessa diramazione per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna del raccordo e diretti verso l'autostrada ci spostiamo in carreggiata opposta dove abbiamo code a tratti per traffico intenso a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana e a Roma si conclude oggi la conferenza sul Ucraina al centro congressi la nuvola nella zona dell'EUR chiusa al transito via Cristoforo Colombo da Largo Pella fino al bivio per l'autostrada roma-fiumicino conosciuta obbligatoria sul viadotto della Magliana per il traffico proveniente dal centro chiusa anche la Stazione EUR Fermi della metro B con deviazioni e limitazioni per 28 linee bus di zona da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale guidare da fare non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma; Regione Lazio. Al via due opere pubbliche per la viabilità.