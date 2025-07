Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, dove ogni secondo conta. Oggi, 11 luglio 2025 alle 13:25, Astral Infomobilità segnala code e disagi nelle principali arterie: incidenti sull'Aurelia all'altezza di Malagrotta, traffico intenso sul Raccordo Anulare tra le uscite Laurentina e Roma Sud, e congestioni nel quartiere Eur. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti e consigli utili per evitare i rallentamenti.

partiamo dal Aurelia code per incidente all'altezza di Malagrotta direzione Civitavecchia e per traffico sul Raccordo Anulare code a tratti esterna tra le uscite Laurentina diramazione Roma Sud interna file tra Casilina e diramazione Roma Sud via Borgo mento a Roma disagi nel quartiere Eur prosegue al centro congressi la nuvola la conferenza sul Ucraina Come cambia la viabilità Sulle carreggiate centrali della Colombo È attivo il divieto di transito anche sulle complanari nel tratto che va da Largo Pella alle rampe di immissione di uscita della Roma Fiumicino in arrivo dal centro uscita obbligatoria verso viadotto della Magliana transito vietato poi da Piazzale 25 marzo 1957 a viale dell'Umanesimo direzione centro anche da viale dell'Umanesimo a viale Africa e da qui a Largo Pella per il trasporto pubblico chiusa la stazione Eurofer la metro B 23 Dinner di bus di Viano su percorsi alternativi inevitabili le ripercussioni di traffico sulle strade limitrofe