Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità del Lazio. Oggi, 11 luglio 2025 alle 12:25, Astral Infomobilità vi fornisce le ultime notizie sul traffico: un incendio all’autostrada Roma-Civitavecchia ha causato rallentamenti, mentre il raccordo anulare presenta congestioni tra Roma Fiumicino e la Pontina. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per i vostri spostamenti nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dall'autostrada Roma spento l'incendio al km 61 circa all'altezza dell'uscita di Civitavecchia nord della circolazione permane irregolare andiamo là sul raccordo anulare per traffico si rallenta in esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina più dalla Ardeatina la Tuscolana sull'Aurelia si sono formate code ma per lavori all'altezza di Malagrotta direzione Civitavecchia siamo in chiusura le ferrovie regionali i lavori di riqualificazione della Stazione Euclide della linea Roma Viterbo fino al 6 di agosto i treni in direzione Montebello transitano senza fermarsi in direzione Flaminio invece i treni fermano regolarmente da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 12:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma; Regione Lazio. Al via due opere pubbliche per la viabilità.