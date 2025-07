Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 11 | 25

Se viaggiate lungo le strade di Roma e del Lazio, è fondamentale essere sempre aggiornati sulle ultime notizie di viabilità. I servizi di Astral Infomobilità ci informano che, a causa di un incendio al km 61 tra Civitavecchia nord e Tarquinia, si consiglia cautela alla guida. Attualmente, il traffico sul Raccordo Anulare si intensifica, ma nessuna zona è ancora compromessa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e sicurezza sulle vostre rotte quotidiane.

Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura una notizia che riguarda la Roma a Tarquinia prudenza per un incendio divampato al km 61 circa siamo all'altezza dell'uscita Civitavecchia nord al momento non ci sono ripercussioni di traffico ora il traffico sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta dalla Colombo alla Pontina è più avanti dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud situazione analoga in interna rallentamenti dalla Nomentana alla 24 è proprio sul tratto Urbano della Roma Teramo le code lasciano il posto ai rallentamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro siamo in chiusura e ferrovie regionali lavori di riqualificazione della Stazione Euclide della linea Roma Viterbo fino al 6 agosto i treni in direzione Montebello transitano senza fermarsi in direzione Flaminio i treni fermano regolarmente da Gina e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it