Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2025 ore 10 | 25

Se ti trovi in viaggio sulla viabilità di Roma e Lazio, resta aggiornato con Astral Infomobilità: oggi, 11/07/2025 alle 10:25, si segnala un incidente tra due mezzi pesanti sull’autostrada Firenze-Roma, tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma, con 6 km di coda. La circolazione si sta riassestando sulla corsia di sorpasso. Continua a seguire gli aggiornamenti per arrivare al tuo destino in tutta sicurezza.

Astral infomobilità di nuovo Beh trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio n apertura l'incidente sull'autostrada Firenze Roma quali sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti siamo tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma al momento sono 6 i chilometri di coda il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso ci spostiamo sul Raccordo Anulare in un incidente alla causa delle code tra Ostiense Laurentina in interna si rallenta per traffico tra Laurentina e Ostiense le altre notizie e gli eventi nella capitale prosegue oggi all'Eur nel centro congressi la nuvola la conferenza sul via Cristoforo Colombo è interdetta al traffico nell'area dell'EUR nello specifico È attivo il divieto di transito Sulle carreggiate centrali e sulle complanari nel tratto tra Largo Pella fino alle rampe di immissione della Roma Fiumicino in arrivo dal centro uscita obbligatoria verso viadotto della Magliana transito vietato da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo direzione centro idem da viale del siamo viale Africa e da qui al lago Pella per il trasporto pubblico chiuso la Stazione EUR Fermi della metro B 23 linee bus deviano su percorsi alternativi inevitabili le ripercussioni di traffico file lungo via Ostiense Viale dell'Oceano Atlantico e strade limitrofe da Gina Pandolfo è alto l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

